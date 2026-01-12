Этот кляр делает сухую рыбу сочной: минтай в майонезной оболочке — с хрустящей корочкой

Минтай в майонезной оболочке — это кулинарный лайфхак, который делает сухую рыбу сочной, превращая ее в нежнейшее, сочное вкусное блюдо с хрустящей корочкой.

Майонез в составе кляра работает волшебным образом: его жирность и кислотность не только делают оболочку воздушной и хрустящей, но и помогают сохранить сочность рыбы внутри, предотвращая ее пересыхание.

Для приготовления вам понадобится: 500–600 г филе минтая, 3–4 ст. л. майонеза, 2 яйца, 5–6 ст. л. муки, соль, черный перец, специи для рыбы, растительное масло для жарки. Филе минтая нарежьте на порционные куски, посолите и поперчите. В миске для кляра смешайте майонез и яйца, взбейте вилкой до однородности. Добавьте муку, соль, перец и специи. Тщательно перемешайте до консистенции густой сметаны. Кляр должен хорошо держаться на рыбе. В сковороде разогрейте достаточное количество масла (чтобы куски были погружены наполовину). Каждый кусок рыбы обмакните в кляр, дайте стечь лишнему и аккуратно опустите в горячее масло. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневой плотной корочки.

