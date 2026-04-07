Этот кекс помог мне найти жену — теперь готовлю постоянно! Настоящее вишнево-шоколадное чудо

Впервые я приготовил этот кекс, чтобы произвести впечатление на любимую, и не прогадал. Базовые продукты, немного техники для помадки, и перед вами — шоколадное чудо с бархатной мякотью и вишневыми всплесками, которое украсит любой стол.

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная — 250 г, какао-порошок — 30 г, сахар — 200 г, вода теплая — 250 мл, масло растительное — 80 мл, сок лимонный — 1 ст. л., разрыхлитель — 2 ч. л., соль — щепотка, шоколад горький — 50 г.

Для начинки: вишня замороженная — 200 г, сахар — 30 г, коньяк — 1-2 ст. л., мука для обваливания — 1-2 ст. л.

Для помадки и формы: сахар — 200 г, вода — 100 мл, сок лимонный — 1 ч. л., масло для смазывания формы, мука для подпыла формы.

Как готовлю

В глубокой миске соединяю теплую воду и сахар, активно размешиваю до полного растворения кристаллов. Вливаю растительное масло и лимонный сок, еще раз тщательно перемешиваю.

В отдельной емкости смешиваю все сухие ингредиенты: просеянную муку, какао, разрыхлитель и соль. Постепенно ввожу смесь в жидкую основу, вымешивая гладкое однородное тесто без комков. Шоколад натираю на крупной терке и аккуратно вмешиваю в тесто.

Вишню предварительно размораживаю, сливаю выделившийся сок, пересыпаю сахаром, сбрызгиваю коньяком и оставляю мариноваться минимум на час. Сливаю образовавшийся сироп, ягоды обваливаю в муке и бережно ввожу в шоколадное тесто.

Форму смазываю маслом и припыляю мукой, выкладываю тесто и разравниваю. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут.

Пока кекс остывает, готовлю сахарную помадку: в сотейнике смешиваю сахар с водой, нагреваю до полного растворения. В конце варки добавляю лимонный сок.

Быстро охлаждаю сироп, поместив сотейник в емкость с ледяной водой. Затем взбиваю миксером на средней скорости до получения пластичной помадки. Наношу ее на остывший кекс, разравниваю и даю застыть.

