Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 11:06

Этот кекс помог мне найти жену — теперь готовлю постоянно! Настоящее вишнево-шоколадное чудо

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Впервые я приготовил этот кекс, чтобы произвести впечатление на любимую, и не прогадал. Базовые продукты, немного техники для помадки, и перед вами — шоколадное чудо с бархатной мякотью и вишневыми всплесками, которое украсит любой стол.

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная — 250 г, какао-порошок — 30 г, сахар — 200 г, вода теплая — 250 мл, масло растительное — 80 мл, сок лимонный — 1 ст. л., разрыхлитель — 2 ч. л., соль — щепотка, шоколад горький — 50 г.

Для начинки: вишня замороженная — 200 г, сахар — 30 г, коньяк — 1-2 ст. л., мука для обваливания — 1-2 ст. л.

Для помадки и формы: сахар — 200 г, вода — 100 мл, сок лимонный — 1 ч. л., масло для смазывания формы, мука для подпыла формы.

Как готовлю

В глубокой миске соединяю теплую воду и сахар, активно размешиваю до полного растворения кристаллов. Вливаю растительное масло и лимонный сок, еще раз тщательно перемешиваю.

В отдельной емкости смешиваю все сухие ингредиенты: просеянную муку, какао, разрыхлитель и соль. Постепенно ввожу смесь в жидкую основу, вымешивая гладкое однородное тесто без комков. Шоколад натираю на крупной терке и аккуратно вмешиваю в тесто.

Вишню предварительно размораживаю, сливаю выделившийся сок, пересыпаю сахаром, сбрызгиваю коньяком и оставляю мариноваться минимум на час. Сливаю образовавшийся сироп, ягоды обваливаю в муке и бережно ввожу в шоколадное тесто.

Форму смазываю маслом и припыляю мукой, выкладываю тесто и разравниваю. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут.

Пока кекс остывает, готовлю сахарную помадку: в сотейнике смешиваю сахар с водой, нагреваю до полного растворения. В конце варки добавляю лимонный сок.

Быстро охлаждаю сироп, поместив сотейник в емкость с ледяной водой. Затем взбиваю миксером на средней скорости до получения пластичной помадки. Наношу ее на остывший кекс, разравниваю и даю застыть.

Проверено редакцией
Читайте также
еда
рецепты
десерты
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать жилые районы под Владимиром
ВСУ атаковали школу в новом регионе России
ВСУ обстреляли школу в Запорожской области в самый разгар занятий
В Госдуме оценили слова депутата Рады, что резервов ВСУ хватит на 10 лет
В Иркутске местная жительница пожаловалась на дефицит врачей
Поезд сбил грузовик с военной техникой во Франции
Дрон ВСУ унес жизнь мальчика, который только вчера отметил день рождения
К школе в Пермском крае несут цветы после нападения на учительницу
«Бумажный НДС» незаконно обогатил бизнесменов на 10 млрд рублей
«Смогли это сделать»: дипломаты раскрыли ситуацию с россиянами в ОАЭ
Песков рассказал о диалоге Путина и Жириновского
«Одноклассники» запустили портал с мероприятиями для старшего поколения
Раскрыто, кем с детства хотела стать убитая в Пермском крае учительница
Обычное чаепитие чуть не привело к жутким последствиям для руки женщины
«Конечно»: сын пропавшей в тайге Усольцевой сделал заявление
Силовики окружили район у здания Сейма в Варшаве
У экс-следователя отсудят часы и квартиры на десятки миллионов рублей
Терапевт назвала неочевидную пользу кардионагрузок
Напавший на педагога в Пермском крае школьник пытался сбежать от полиции
Европейский банк отказался продать свой российский бизнес
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.