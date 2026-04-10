Этот «Каракум» сводит с ума с первого кусочка: тертое тесто и джем творят магию вкуса

Если хочется чего-то домашнего, но с эффектом «вау», этот десерт — идеальный вариант. Он сочетает рассыпчатое тесто, нежную начинку и аппетитную крошку сверху. Готовится проще, чем кажется, а на вкус — как из хорошей кондитерской.
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- сливочное масло — 250 г;
- сахар — 100 г + 2 ст. л.;
- мука — 450 г;
- джем или густое повидло — 400 г;
- грецкие орехи — 100 г;
- какао-порошок — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 2 ч. л.;
- соль — щепотка;
- ванилин — по вкусу;
- сахарная пудра — для подачи.
Приготовление
Мягкое масло разотрите с сахаром и солью, добавьте желтки. Всыпьте ванилин, разрыхлитель и постепенно вмешайте муку — получится мягкое тесто. Разделите его на три части, в одну добавьте какао. Два кусочка уберите в морозилку, один — в холодильник.
Белки взбейте с сахаром, аккуратно смешайте с джемом. Охлажденное тесто распределите по форме, сверху выложите начинку и посыпьте орехами. Замороженное тесто натрите сверху, чередуя светлую и шоколадную крошку. Выпекайте при 180 °C около 40 минут, остудите и присыпьте пудрой.
Когда хочется чего-то сытного и уютного, этот суп-пюре становится настоящей находкой. Он получается нежным, кремовым и очень ароматным.
Ранее сообщалось, что иногда самые неожиданные сочетания дают лучший результат. Этот салат — как раз из таких: собрала из остатков, а теперь готовлю постоянно.