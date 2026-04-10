Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 13:23

Этот «Каракум» сводит с ума с первого кусочка: тертое тесто и джем творят магию вкуса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется чего-то домашнего, но с эффектом «вау», этот десерт — идеальный вариант. Он сочетает рассыпчатое тесто, нежную начинку и аппетитную крошку сверху. Готовится проще, чем кажется, а на вкус — как из хорошей кондитерской.

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;
  • сливочное масло — 250 г;
  • сахар — 100 г + 2 ст. л.;
  • мука — 450 г;
  • джем или густое повидло — 400 г;
  • грецкие орехи — 100 г;
  • какао-порошок — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — по вкусу;
  • сахарная пудра — для подачи.

Приготовление

Мягкое масло разотрите с сахаром и солью, добавьте желтки. Всыпьте ванилин, разрыхлитель и постепенно вмешайте муку — получится мягкое тесто. Разделите его на три части, в одну добавьте какао. Два кусочка уберите в морозилку, один — в холодильник.

Белки взбейте с сахаром, аккуратно смешайте с джемом. Охлажденное тесто распределите по форме, сверху выложите начинку и посыпьте орехами. Замороженное тесто натрите сверху, чередуя светлую и шоколадную крошку. Выпекайте при 180 °C около 40 минут, остудите и присыпьте пудрой.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Общество
Марина Макарова
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.