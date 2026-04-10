Этот «Каракум» сводит с ума с первого кусочка: тертое тесто и джем творят магию вкуса

Если хочется чего-то домашнего, но с эффектом «вау», этот десерт — идеальный вариант. Он сочетает рассыпчатое тесто, нежную начинку и аппетитную крошку сверху. Готовится проще, чем кажется, а на вкус — как из хорошей кондитерской.

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

сливочное масло — 250 г;

сахар — 100 г + 2 ст. л.;

мука — 450 г;

джем или густое повидло — 400 г;

грецкие орехи — 100 г;

какао-порошок — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

соль — щепотка;

ванилин — по вкусу;

сахарная пудра — для подачи.

Приготовление

Мягкое масло разотрите с сахаром и солью, добавьте желтки. Всыпьте ванилин, разрыхлитель и постепенно вмешайте муку — получится мягкое тесто. Разделите его на три части, в одну добавьте какао. Два кусочка уберите в морозилку, один — в холодильник.

Белки взбейте с сахаром, аккуратно смешайте с джемом. Охлажденное тесто распределите по форме, сверху выложите начинку и посыпьте орехами. Замороженное тесто натрите сверху, чередуя светлую и шоколадную крошку. Выпекайте при 180 °C около 40 минут, остудите и присыпьте пудрой.

