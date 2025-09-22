«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 21:01

Этот цветок завалит клумбу нежными розочками с июля по сентябрь: сажать на рассаду в ноябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эустома, также известная как лизиантус, стала настоящей звездой дачных участков благодаря изысканной красоте и удивительной стойкости. Этот цветок завалит клумбу нежными розочками с июля по сентябрь.

Эустома неприхотлива, устойчива к болезням и станет настоящим украшением вашего сада. Ее главное преимущество — огромная палитра оттенков от белоснежного до фиолетового.

Сажать эустому на рассаду следует в ноябре в пластиковые контейнеры с легким питательным грунтом, слегка вдавливая их в почву без заделки. Посевы накрывают пленкой или стеклом и оставляют в светлом помещении при температуре +20–22 °C, регулярно увлажняя из пульверизатора. Всходы появляются через 10–20 дней, а в мае рассаду высаживают в открытый грунт.

Такой способ позволяет получить крепкие, закаленные растения, которые зацветут уже в начале лета и будут радовать вас своей аристократичной красотой до самых заморозков!

Ранее был назван цветок с ароматом хвои и меда, который не боится ветра и дождя: для клумб, кашпо и балконов.

Кабачки больше не жарю! Готовлю такую суперзакуску — рулет из кабачков сметают вмиг!
Кабачки больше не жарю! Готовлю такую суперзакуску — рулет из кабачков сметают вмиг!
Ленивый торт «Наполеон» без духовки: всего 20 минут у плиты и десерт, который покорит гостей
Ленивый торт «Наполеон» без духовки: всего 20 минут у плиты и десерт, который покорит гостей
Растопила сыр — до шедевра минута! Нежный сырный супчик с курочкой на каждый день
Растопила сыр — до шедевра минута! Нежный сырный супчик с курочкой на каждый день
Как заставить декабрист цвести к зиме: два простых шага в сентябре, которые обеспечат яркое цветение в декабре
Как заставить декабрист цвести к зиме: два простых шага в сентябре, которые обеспечат яркое цветение в декабре
Размножение герани без ошибок: проверенный способ укоренения черенков, который дает результат всего за 21 день
Размножение герани без ошибок: проверенный способ укоренения черенков, который дает результат всего за 21 день
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

