Этот цветок завалит клумбу нежными розочками с июля по сентябрь: сажать на рассаду в ноябре

Этот цветок завалит клумбу нежными розочками с июля по сентябрь: сажать на рассаду в ноябре

Эустома, также известная как лизиантус, стала настоящей звездой дачных участков благодаря изысканной красоте и удивительной стойкости. Этот цветок завалит клумбу нежными розочками с июля по сентябрь.

Эустома неприхотлива, устойчива к болезням и станет настоящим украшением вашего сада. Ее главное преимущество — огромная палитра оттенков от белоснежного до фиолетового.

Сажать эустому на рассаду следует в ноябре в пластиковые контейнеры с легким питательным грунтом, слегка вдавливая их в почву без заделки. Посевы накрывают пленкой или стеклом и оставляют в светлом помещении при температуре +20–22 °C, регулярно увлажняя из пульверизатора. Всходы появляются через 10–20 дней, а в мае рассаду высаживают в открытый грунт.

Такой способ позволяет получить крепкие, закаленные растения, которые зацветут уже в начале лета и будут радовать вас своей аристократичной красотой до самых заморозков!

Ранее был назван цветок с ароматом хвои и меда, который не боится ветра и дождя: для клумб, кашпо и балконов.