21 августа 2025 в 11:12

Этот болгарский суп готовится за 5 минут! Таратор, который освежает

Этот освежающий болгарский суп таратор — идеальное блюдо для жаркого летнего дня. Он готовится за считаные минуты и сочетает в себе свежесть огурцов, пикантность чеснока и нежность кефира.

Нарежьте 1 средний огурец соломкой, посолите и оставьте на 5 минут. Измельчите 1–2 зубчика чеснока и половину горсти грецких орехов. Смешайте все ингредиенты с 200 мл кефира, добавьте 2–3 столовые ложки воды для нужной консистенции и украсьте рубленым укропом.

Этот суп можно подавать как в пиалах, так и в стаканах. Он прекрасно утоляет жажду и насыщает без ощущения тяжести. Попробуйте добавить в него кубики льда для еще большего освежающего эффекта.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

