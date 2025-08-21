Этот болгарский суп готовится за 5 минут! Таратор, который освежает

Этот освежающий болгарский суп таратор — идеальное блюдо для жаркого летнего дня. Он готовится за считаные минуты и сочетает в себе свежесть огурцов, пикантность чеснока и нежность кефира.

Нарежьте 1 средний огурец соломкой, посолите и оставьте на 5 минут. Измельчите 1–2 зубчика чеснока и половину горсти грецких орехов. Смешайте все ингредиенты с 200 мл кефира, добавьте 2–3 столовые ложки воды для нужной консистенции и украсьте рубленым укропом.

Этот суп можно подавать как в пиалах, так и в стаканах. Он прекрасно утоляет жажду и насыщает без ощущения тяжести. Попробуйте добавить в него кубики льда для еще большего освежающего эффекта.

