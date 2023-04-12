«Это утопия»: эксперт о создании закрытого клуба держав в области ИИ IT-эксперт Муртазин назвал закрытый клуб держав в области ИИ утопией

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IT-эксперт Эльдар Муртазин в разговоре с NEWS.ru заявил, что закрытый клуб крупных держав в области искусственного интеллекта (ИИ) является утопией. По его мнению, конкурентов в этой сфере у России мало, так как страна является одним из лидеров в разработке ИИ.

Закрытый клуб — это утопия, но если говорить о конкуренции, то Россия уже один из лидеров в сфере ИИ. У Сбербанка, например, есть суперкомпьютер «Кристофари», а также нейросети. Все алгоритмы и составляющие для развития IT-сферы у нас уже существуют. Новые технологии уже вносят вклад в прирост российской экономики, правда, сложно пока оценить, какой именно. Технологии ИИ продолжат развиваться, и в будущем сложно будет представить жизнь без этого, — рассказал Муртазин.

О возможности создания закрытого клуба крупнейших мировых держав в области искусственного интеллекта (ИИ) по аналогии с ядерным клубом заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, России стоит вступить в этот клуб, чтобы быть «донорами, а не реципиентами». Он добавил, что нужно продолжать заниматься развитием технологии искусственного интеллекта, которая может внести вклад в прирост российской экономики, однако особое внимание нужно уделять безопасности.