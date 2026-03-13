Это тесто — ваш пропуск в мир идеальной домашней выпечки. Нежное как пух и универсальное: для пиццы, пирожков и булочек

Все великое начинается с основ. В кулинарии такой основой часто становится тесто — от его качества зависит, покорит ли ваша выпечка сердца домочадцев. Этот рецепт — тот самый надежный фундамент.

Что понадобится

Кефир (2,5 или 3,2%) — 250 мл, растительное масло без запаха — 50 мл, пшеничная мука высшего сорта — 450–500 г, сухие быстродействующие дрожжи — 7 г (1 ч. л. с горкой), сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л.

Как я его готовлю

В сотейнике или слегка подогреваю кефир с растительным маслом до температуры чуть теплее парного молока (примерно 38–40 °C). Важно не перегреть. В теплую смесь сразу добавляю соль и сахар, перемешиваю до полного растворения. Муку тщательно просеиваю в глубокую миску для обогащения кислородом, смешиваю с сухими дрожжами. Формирую в муке углубление и начинаю вливать туда кефирную смесь, постоянно помешивая ложкой.

Когда масса сбивается в ком, выкладываю ее на слегка припыленную мукой столешницу и начинаю вымешивать руками. Мешу около 7–10 минут, пока тесто не станет абсолютно гладким, однородным и перестанет липнуть к рукам, добавляя при необходимости оставшуюся муку. Готовое тесто собираю в шар, перекладываю обратно в миску, смазанную каплей масла, накрываю пищевой пленкой или влажным полотенцем и отправляю в теплое, без сквозняков место на 30–40 минут для подъема. За это время оно должно как минимум удвоиться в объеме. Пока тесто отдыхает, можно заняться начинкой для будущих пирожков. После расстойки тесто слегка обминаю, делю на порции и формирую изделия.

Для выпечки пирожков разогреваю духовку до 180 °C. Противень застилаю пергаментом, слегка смазанным маслом. Сформированные пирожки укладываю швом вниз, даю им расстояться на листе 10–15 минут, затем аккуратно смазываю взбитым яйцом или просто кефиром для глянца. Выпекаю в разогретой духовке 12–15 минут до золотистого цвета.

