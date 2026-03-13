Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 14:08

Это тесто — ваш пропуск в мир идеальной домашней выпечки. Нежное как пух и универсальное: для пиццы, пирожков и булочек

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Все великое начинается с основ. В кулинарии такой основой часто становится тесто — от его качества зависит, покорит ли ваша выпечка сердца домочадцев. Этот рецепт — тот самый надежный фундамент.

Что понадобится

Кефир (2,5 или 3,2%) — 250 мл, растительное масло без запаха — 50 мл, пшеничная мука высшего сорта — 450–500 г, сухие быстродействующие дрожжи — 7 г (1 ч. л. с горкой), сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л.

Как я его готовлю

В сотейнике или слегка подогреваю кефир с растительным маслом до температуры чуть теплее парного молока (примерно 38–40 °C). Важно не перегреть. В теплую смесь сразу добавляю соль и сахар, перемешиваю до полного растворения. Муку тщательно просеиваю в глубокую миску для обогащения кислородом, смешиваю с сухими дрожжами. Формирую в муке углубление и начинаю вливать туда кефирную смесь, постоянно помешивая ложкой.

Когда масса сбивается в ком, выкладываю ее на слегка припыленную мукой столешницу и начинаю вымешивать руками. Мешу около 7–10 минут, пока тесто не станет абсолютно гладким, однородным и перестанет липнуть к рукам, добавляя при необходимости оставшуюся муку. Готовое тесто собираю в шар, перекладываю обратно в миску, смазанную каплей масла, накрываю пищевой пленкой или влажным полотенцем и отправляю в теплое, без сквозняков место на 30–40 минут для подъема. За это время оно должно как минимум удвоиться в объеме. Пока тесто отдыхает, можно заняться начинкой для будущих пирожков. После расстойки тесто слегка обминаю, делю на порции и формирую изделия.

Для выпечки пирожков разогреваю духовку до 180 °C. Противень застилаю пергаментом, слегка смазанным маслом. Сформированные пирожки укладываю швом вниз, даю им расстояться на листе 10–15 минут, затем аккуратно смазываю взбитым яйцом или просто кефиром для глянца. Выпекаю в разогретой духовке 12–15 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Хачапури больше не делаю. Сыр, зелень и лаваш — вот и всё, что нужно для этих конвертиков: хоть на завтрак, хоть на ужин
Общество
Хачапури больше не делаю. Сыр, зелень и лаваш — вот и всё, что нужно для этих конвертиков: хоть на завтрак, хоть на ужин
Когда надоели скучные бутерброды: японский сэндвич сандо за 15 минут. Хрустящая колбаса в «панцире» и тающий соус
Общество
Когда надоели скучные бутерброды: японский сэндвич сандо за 15 минут. Хрустящая колбаса в «панцире» и тающий соус
Шелуха больше не в моде, крашу яйца на Пасху по-новому. Выглядят как горошинки мимозы — яркие, желтые, нарядные
Общество
Шелуха больше не в моде, крашу яйца на Пасху по-новому. Выглядят как горошинки мимозы — яркие, желтые, нарядные
Пирожки без теста за 10 минут: простой рецепт из творога и яиц для быстрого завтрака
Общество
Пирожки без теста за 10 минут: простой рецепт из творога и яиц для быстрого завтрака
Ленивая пицца на сковороде из лаваша: сытый завтрак, который готовится быстрее яичницы
Общество
Ленивая пицца на сковороде из лаваша: сытый завтрак, который готовится быстрее яичницы
еда
рецепты
тесто
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чиновника задержали после «пропажи» более 1 млн рублей в спортивной школе
Стало известно, как введение новых ГОСТов отразится на ценах продуктов
США пообещали не допустить закрытия Ормузского пролива
Стало известно, какие книги россияне предпочитают читать перед сном
«Обезображен»: в Пентагоне раскрыли состояние нового лидера Ирана
Вице-президент «Атомстройэкспорта» арестован по делу о коррупции
Политолог объяснил, зачем на самом деле Трамп публично отчитывает Стармера
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
Объятый мощным пламенем автобус попал на видео
Политолог ответил, сможет ли Трамп быстро выйти из войны с Ираном
Чиновника задержали в Петербурге
Раскрыты детали суда над семьей россиян в Австралии
Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в Москве этой весной
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии с апреля 2026 года
Ключевой архитектор вторжения США в Ирак усомнилась в успехе Трампа в Иране
В Пентагоне похвастались рекордным количеством ударов по Ирану
Пентагон отчитался о полном разгроме ракетной промышленности Ирана
ВСУ отправили на передовую человекоподобных роботов
Российский турист потерялся во время перекура перед вылетом
Главу подпольного онлайн-казино задержали в российском городе
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.