«Это сюр»: Меркачева объяснила появление видео казни кувалдой экс-бойца ЧВК Член СПЧ объяснила появление видео казни кувалдой экс-бойца ЧВК «Вагнер» нагнетанием обстановки

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Ева Меркачева

Появление видео казни кувалдой экс-бойца ЧВК «Вагнер», а потом информации о том, что он жив, является нагнетанием обстановки, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. Он добавила, что никто кроме суда не имеет права казнить и миловать.

Это полный сюр и нагнетание обстановки. Сначала нам говорят, что это реальность, потом — постановка. Одни скажут, что подобные видео для того, чтобы не перебегали и боялись, но при этом это такой ход, чтобы никто не обвинял Пригожина и «Вагнер», что используются внесудебные казни. То, что они берут на себя право казнить или миловать, — за гранью, — сказала она.

13 февраля в Telegram-канале Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер», было опубликовано видео предположительной казни человека кувалдой. Канал утверждает, что убитый — заключенный, который вступил в ЧВК, но добровольно сдался в плен украинским военным спустя четыре дня нахождения на службе.

Позже пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала видео с живым Дмитрием Якущенко на запрос Telegram-канала «Осторожно, Media» о достоверности видео с его «казнью». На этом видео Якущенко утверждает, что его «простили», поскольку, будучи в украинском плену, ему удалось собрать ценную информацию, которая спасала жизни российским военным.