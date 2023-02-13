Пресс-служба Пригожина опубликовала видео с живым Дмитрием Якущенко

Фото: Социальные сети

Дмитрий Якущенко

Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала видео с живым Дмитрием Якущенко на запрос Telegram-канала «Осторожно, Media» о достоверности видео с его «казнью». На этом видео Якущенко утверждает, что его «простили», поскольку, будучи в украинском плену, ему удалось собрать ценную информацию, которая спасала жизни российским военным.

Когда я попал в плен, я наговорил много разной [ерунды] и мне до сих пор стыдно, но это был единственный способ, чтобы выжить. Придя из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам, поэтому я был прощен, за что я очень сильно благодарен, — заявил боец.

13 февраля в Telegram-канале Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер», было опубликовано видео предположительной казни человека кувалдой. Канал утверждает, что убитый — заключенный, который вступил в ЧВК, но добровольно сдался в плен украинским военным спустя четыре дня нахождения на службе.

На видео мужчина говорит, что родился в Крыму, получил 19 лет колонии за убийство и разбой. Он также призвал уходить из зоны боевых действий тех, кто может это сделать. В ролике видно, что голова бойца привязана скотчем к камню, а потом мужчина в камуфляже замахивается кувалдой. Далее видео размыто. Впоследствии пресс-служба «Конкорда» опубликовала обращение Пригожина, в котором указывается, что история с Якущенко — «не односерийная драма».