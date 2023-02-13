«Дети развлекаются»: Пригожин о видео с казнью «вагнеровца» Пригожин отреагировал на видео с казнью «вагнеровца»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба «Конкорда» в Telegram опубликовала обращение главы компании Евгения Пригожина, в котором он прокомментировал видео предположительной казни экс-бойца ЧВК «Вагнер» кувалдой фразой «дети развлекаются». Пригожин также добавил, что «добро всегда победит зло».

Не воспринимайте всё так печально. Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко – односерийная драма «А зори здесь тихие», но, думаю, он больше похож на «Семнадцать мгновений весны». Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Знайте, добро всегда победит зло, — указано в сообщении.

13 февраля в Telegram-канале Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер», было опубликовано видео предположительной казни человека кувалдой. Канал утверждает, что убитый — заключенный, который вступил в ЧВК, но добровольно сдался в плен украинским военным спустя четыре дня нахождения на службе.

На видео мужчина говорит, что родился в Крыму, получил 19 лет колонии за убийство и разбой. Он также призвал уходить из зоны боевых действий тех, кто может это сделать. В ролике видно, что голова бойца привязана скотчем к камню, а потом мужчина в камуфляже замахивается кувалдой. Далее видео размыто.