Пригожин отверг возвращение Нужина в ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина в Telegram-канале сообщила, что убитый боец Евгений Нужин не передавался ЧВК «Вагнер». Там процитировали слова Пригожина о том, что компания не занимается обменом военнопленных. В убийстве бывшего сотрудника «Вагнера» бизнесмен обвинил «руку ЦРУ», а видео с расправой над Нужиным назвал возможным «представлением от Минкульта США».

ЧВК «Вагнер» никакими обменами не занимается, и никакого Нужина ЧВК «Вагнер» никто не возвращал. <...> Нету тела — нету дела. Товарищи украинцы, вернее, товарищи американцы, отдайте тело, и мы будем разбираться, что произошло, — указано в сообщении.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк накануне заявил, что казненный бывший боец ЧВК «Вагнер» Евгений Нужин был выдан российской стороне при обмене пленными. Он подчеркнул, что мужчина добровольно согласился на обмен.

Пресс-служба компании «Конкорд» ранее сообщила, что ее владелец и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал словами «собаке — собачья смерть» публикацию в Telegram-каналах кадров казни бывшего заключенного, россиянина Евгения Нужина, сдавшегося в плен ВСУ и заявившего о желании воевать против РФ. В Сети появилось видео, на котором мужчину, предположительно, являвшегося бойцом ЧВК «Вагнер», бьют по голове кувалдой.

Позднее в «Конкорде» рассказали, что Пригожин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить версию о причастности спецслужб США к убийству бывшего заключенного Евгения Нужина в ходе спецоперации. Предприниматель попросил также выяснить, каким образом Нужин оказался на Украине.

Telegram-канал Grey Zone, который первым опубликовал кадры с казнью, писал, что Нужин попал в зону СВО в июле 2022 года. На видео сам мужчина заявляет, что добровольно сдался в плен украинским военным 4 сентября. Там, отмечает канал, он сразу начал раскрывать все известные ему данные. Свою сдачу в плен Нужин объяснял тем, что не мог выступать против Украины, поскольку там у него живут родственники.