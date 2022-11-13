Перешедшего на сторону Украины заключенного из России казнили кувалдой TГ-канал Grey Zone: перешедшего на сторону ВСУ заключенного из России казнили кувалдой

Фото: Социальные сети

Teleram-канал Grey Zone опубликовал видео, на котором, как утверждается, бывшего российского заключенного, перешедшего на сторону ВСУ, убивают кувалдой. Соответствующий пост авторы материала назвали «Молот возмездия».

Сообщается, что на видео представлен бывший участник «Группы Вагнера» Евгений Нужин, который сбежал с фронта и добровольно сдался в плен украинским военным 4 сентября 2022 года. Там, как утверждается, он сразу начал раскрывать все известные ему данные.

И вот, пропав внезапно из под следствия в Киеве, предатель получил традиционное исконно-вагнеровское наказание, — говорит в тесте Telegram-канала.

Официальных комментариев от фигурирующих в рассказе мужчины лиц и организаций не поступало.

Находясь на Украине, Нужин дал интервью местным СМИ. где рассказал, что с 1999 года отбывал наказание за убийство в рязанской ИК-3. На фронт попал в июле 2022 года. Свою сдачу в плен мужчина объяснял тем, что он не мог выступать против Украины, поскольку там у него живут родственники.

Ранее боец Народной милиции ДНР рассказал, что боевики «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) казнят военнопленных через повешение. В разговоре с РИА Новости он рассказал, что один из представителей группировки показывал ему фотографии казненных солдат.

Также представитель Народной милиции ДНР признался, что в украинском плену солдаты ВСУ пытали его. По словам военнослужащего, его связали, заклеили глаза скотчем и отвезли в штаб. Там в ходе допроса бойцы ВСУ били ногами по голове, а после этого взяли железную «зетку», раскалили газовой горелкой и выжгли у него на ноге букву «Z».