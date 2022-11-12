Военный из ДНР рассказал, как в плену у него на ноге выжгли букву «Z»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Боец Народной милиции (НМ) ДНР в разговоре с РИА Новости признался, что в украинском плену солдаты ВСУ выжгли у него на ноге букву «Z». По словам военного, его связали, заклеили глаза скотчем и отвезли в штаб. Там в ходе допроса бойцы ВСУ издевались над ним: били ногами по голове, а после этого взяли железку с изображением буквы «Z», раскалили ее горелкой и предложили выбрать, где оставить клеймо: на лбу или на ноге. Собеседник агентства выбрал ногу.

Они закрыли мне глаза скотчем, связали руки и увезли куда-то — в штаб или что у них там было... Задавали вопросы, начали допрашивать... били ногами по голове... взяли железную «зетку» (клеймо в виде буквы «Z». — NEWS.ru.), раскалили газовой горелкой и сказали: говори правду, иначе мы тебе на лбу выжжем либо на ноге — выбирай. Я им говорил, что ничего не знаю. Выбрал ногу, — отметил военный.

Ранее военнослужащие НМ ДНР, освобожденные из плена, рассказали, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытали российских военнопленных с применением электрического тока. По их словам, истязания продолжались по несколько часов. Бойцы уточнили, что сами таким пыткам не подвергались, но общались с теми, к кому они были применены. У этих пленных были следы ожогов от оголенных проводов.

До этого омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила о пытках бойцов Народной милиции республики в украинском плену. Она также отмечала, что украинская сторона держала военнопленных в нечеловеческих условиях, без еды, без возможности связаться с родственниками.