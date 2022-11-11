Военнослужащие ДНР рассказали о пытках током в украинском плену

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Военнослужащие Народной милиции ДНР, освобожденные из плена, рассказали РИА Новости о том, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытали российских военнопленных с применением электрического тока. По их словам, истязания продолжались по несколько часов.

Бойцы уточнили, что сами таким пыткам не подвергались, но общались с теми, к кому они были применены. У этих пленных были следы ожогов от оголенных проводов.

Провода привязывали к ним (российским военнопленным. — NEWS.ru) и током просто били, по паре часов. Завязанные глаза, мешки на голове. С синими пальцами приезжали к нам. На двоих просто опробовали ток, а двоих прямо «жарили», — рассказал один из бойцов.

Другой собеседник агентства уточнил, что пытки током применялись к тем пленным, чьи ответы на допросах отличались друг от друга. Кроме того, украинские силовики избивали и запугивали пленных, чтобы получить от них больше информации.

Ранее омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова заявила о пытках бойцов Народной милиции республики в украинском плену. Она также отмечала, что украинская сторона держала военнопленных в нечеловеческих условиях, без еды, без возможности связаться с родственниками.