Украинскую сторону вновь обвинили в пытках военнопленных Омбудсмен ЛНР: украинские военные пытали служащих Народной милиции, попавших в плен

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные пытали служащих Народной милиции Луганской Народной республики, заявила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. По ее словам, условия, в которых находились мужчины из республики, были нечеловеческими. Сердюкова рассказала о пытках и физическом давлении. У одного парня, отметила омбудсмен, есть ножевые ранения, передает РИА Новости.

Условия содержания были отвратительны, отсутствие еды, находились все время в камерах, без возможности связаться с родственниками. Некоторые были приговорены к уголовной ответственности и никакой юридической помощи, консультаций не оказывалось, — сообщила уполномоченный по правам человека ЛНР.

Сердюкова также рассказала, что луганские милиционеры вернулись из плена без документов. По информации от омбудсмена, у мужчин забрали все бумаги. В итоге они остались как без военных билетов, так и без паспортов.

В настоящий момент вернувшимся из плена служащим оказывают необходимую помощь по медицинской и юридической линиям.

Как стало известно ранее, ВСУ совершили как минимум два военных преступления, говорится в докладе Комиссии Совета по правам человека (СПЧ) ООН по расследованию на Украине. Речь идет о расстрелах и пытках российских военнопленных в Харьковской и Киевской областях в марте 2022 года.

Подчеркивается, что после захвата солдаты ВС РФ получили статус военнопленных и были защищены в соответствии с международным гуманитарным правом.