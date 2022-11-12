Боец ДНР рассказал, что «Правый сектор» вешает пленных

Фото: dan-news.info

Боец Народной милиции ДНР признался, что военные из «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) казнят военнопленных через повешение. В разговоре с РИА Новости военнослужащий отметил, что один из представителей украинской группировки показывал ему фотографии на фоне казненных солдат.

Когда я попал в плен к «Правому сектору» говорили, что они не любят расстреливать. Они их вешают, пленных. Показывали фотографии в телефоне на фоне повешенных, свои фотографии... Три человека точно (казненных. — NEWS.ru), — заявил военнослужащий, освобожденный из украинского плена.

Военный НМ отметил, что украинцы заставили их рыть ямы под мусор. Во время того, как он раскапывал землю, он услышал разговор двух охранников, которые беседовали на тему трупного яда. При этом, как указал собеседник агентства, под мусор у украинцев были другие специально отведенные ямы. Еще боец НМ ДНР подчеркнул, что оба солдата «Правого сектора» были под воздействием кокаина.

Рыли ямы, как нам сказали, под мусор, два с половиной на два метра. Два охранника, которые нас охраняли, между собой они разговаривали на тему трупного яда, второй сказал: «не волнуйся, не беспокойся». Там находились такие же ямы, забросанные пакетами с мусором. Хотя под мусор у них было отдельное место. Я считаю, тела были под пакетами... Я так понял, они были под действием кокаина, — отметил собеседник агентства.

Ранее боец Народной милиции ДНР признался, что в украинском плену солдаты ВСУ пытали его. По словам военнослужащего, его связали, заклеили глаза скотчем и отвезли в штаб. Там в ходе допроса бойцы ВСУ били ногами по голове, а после этого взяли железную «зетку», раскалили газовой горелкой и выжгли у него на ноге букву «Z».