Появилось видео вероятной казни кувалдой экс-бойца ЧВК «Вагнер»

Фото: Социальные сети

В Telegram-канале Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер», было опубликовано видео предположительной казни человека кувалдой. Канал утверждает, что убитый — заключенный, который вступил в ЧВК, но добровольно сдался в плен украинским военным спустя четыре дня нахождения на службе.

На видео мужчина говорит, что родился в Крыму, получил 19 лет колонии за убийство и разбой. Он также призвал уходить из зоны боевых действий тех, кто может это сделать.

В ролике видно, что голова бойца привязана скотчем к камню, а потом мужчина в камуфляже замахивается кувалдой. Далее видео размыто.

В ноябре прошлого года Grey Zone опубликовал видео, на котором, как утверждается, бывшего российского заключенного, cдавшегося в плен и заявившего о готовности воевать против России, убивают кувалдой. Соответствующий пост авторы материала назвали «Молот возмездия».

Позднее пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина в Telegram-канале сообщила, что убитый боец Евгений Нужин не передавался ЧВК «Вагнер» украинской стороной. Там процитировали слова Пригожина, что компания не занимается обменом военнопленных. В убийстве бывшего бойца «Вагнера» бизнесмен обвинил «руку ЦРУ», а видео с расправой над Нужиным назвал возможным «представлением от Минкульта США».

Ранее ООН выразила украинскому министру обороны Алексею Резникову свою обеспокоенность из-за предполагаемых убийств бойцами ВСУ российских военнопленных.