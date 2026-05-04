Это ПП-безе без сахара — настоящая находка для худеющих. Хрустящее, воздушное, из 3 ингредиентов

Всего 3 ингредиента, и у вас на столе — белоснежное воздушное безе без сахара. Хрустящая корочка снаружи и нежная серединка делают этот десерт не просто полезным, но и невероятно вкусным.

Что понадобится

Сухой яичный белок (альбумин) — 30 г, вода (едва теплая) — 120 мл, эритрит — 150 г, лимонная кислота — 1/3 ч. л.

Как готовлю

Развожу сухой яичный белок в теплой воде, тщательно размешивая венчиком до полного исчезновения комков. Эритрит (если он в кристаллах) измельчаю в кофемолке в пудру. Добавляю пудру эритрита в белковую смесь, сразу всыпаю любимый сахарозаменитель.

Взбиваю массу миксером, начиная с малых оборотов и постепенно увеличивая до максимума, в течение 5–7 минут. Когда смесь станет белоснежной, плотной и начнет держать форму, добавляю лимонную кислоту и взбиваю еще 30 секунд.

Готовая меренга должна оставлять четкий след от венчика. Перекладываю массу в кондитерский мешок с насадкой «звезда» и отсаживаю одинаковые фигурки на противень, застеленный качественным силиконизированным пергаментом или тефлоновым ковриком.

Отправляю противень в духовку и подсушиваю меренгу при температуре 80–90°C в течение 1,5–2 часов. Время напрямую зависит от размера заготовок и особенностей духовки.

Как только безе станет твердым, вынимаю противень, даю меренге полностью остыть и только после этого аккуратно отделяю от бумаги.