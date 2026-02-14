Это песочное кольцо с хрустящим арахисом стало хитом на моей кухне — рецепт простого, но гениального десерта

Этот рецепт — отличная база. Вместо арахиса можно использовать любые орехи или даже кокосовую стружку, создавая новые вкусы любимого песочного десерта.

Сначала я готовлю начинку: 100 г арахиса промываю, очищаю от шелухи, мелко рублю и смешиваю с 30 г сахара. Для теста растираю 200 г размягченного сливочного масла со 100 г сахара, двумя яйцами, щепоткой соли и ванилином до однородности. Просеиваю к маслу 350 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и быстро замешиваю мягкое тесто.

Раскатываю тесто в пласт толщиной 5-6 мм и вырезаю стаканом круги. Раскладываю заготовки на противне и отправляю в морозилку на 5-7 минут — это мой секрет идеальной рассыпчатости. Затем достаю, смазываю каждую заготовку желтком, щедро посыпаю арахисовой крошкой и слегка прижимаю ее. Выпекаю в разогретой до 200°C духовке 12-15 минут до золотистого цвета.

