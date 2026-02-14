Зимняя Олимпиада — 2026
Это песочное кольцо с хрустящим арахисом стало хитом на моей кухне — рецепт простого, но гениального десерта

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт — отличная база. Вместо арахиса можно использовать любые орехи или даже кокосовую стружку, создавая новые вкусы любимого песочного десерта.

Сначала я готовлю начинку: 100 г арахиса промываю, очищаю от шелухи, мелко рублю и смешиваю с 30 г сахара. Для теста растираю 200 г размягченного сливочного масла со 100 г сахара, двумя яйцами, щепоткой соли и ванилином до однородности. Просеиваю к маслу 350 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и быстро замешиваю мягкое тесто.

Раскатываю тесто в пласт толщиной 5-6 мм и вырезаю стаканом круги. Раскладываю заготовки на противне и отправляю в морозилку на 5-7 минут — это мой секрет идеальной рассыпчатости. Затем достаю, смазываю каждую заготовку желтком, щедро посыпаю арахисовой крошкой и слегка прижимаю ее. Выпекаю в разогретой до 200°C духовке 12-15 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Скандинавские гренки с паприкой и чесноком: даже надоевшая колбаса не нужна. Съедаются еще на сковороде
Эти сырные шарики стали главным хитом на моих праздничных посиделках — готовлю их всего из трех ингредиентов
Лютые морозы ниже –50, оттепель до +18: погода в РФ 16–22 февраля
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Воспитанников пермского детского сада кормили «просрочкой»
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

