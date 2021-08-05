«Это дорога в один конец»: правозащитница — о новых блокировках СМИ

Юрист Центра защиты прав СМИ (признан Минюстом иностранным агентом) Светлана Кузеванова, комментируя для NEWS.ru закрытие «Открытых медиа» и «МБХ медиа», назвала тенденцию пугающей. Она обеспокоена тем, что способы ограничения противоправного контента легко используются для блокировки сайтов целиком.

На этих сайтах может быть не только информация, которую прокуратура посчитала запрещённой, но и нейтральная по смыслу, даже позитивная.

И конечно, эта внесудебная блокировка — очень удобный механизм. Он не подвергается судебному контролю адекватному: прокурор решил заблокировать, выпустил требование, в этот же день Роскомнадзор заблокировал. И по сути, это дорога в один конец — разблокироваться нереально, — заявила Кузеванова.

Она напомнила, что семь лет назад так же заблокировали сайты «Ёж.ру», «Грани.ру» и «Каспаров.ру». Ни один из них до сих пор не разблокирован, хотя владельцы уже получили даже компенсацию по решению ЕСПЧ.

Среди причин блокировки правозащитница называет, например, конкретные материалы СМИ. Причём они могут быть выпущены и полгода назад. Но причиной может стать хоть общая подача информации.

«Ёж.ру» блокировался за «тенденциозность подачи информации», как они говорили в суде. Вот понимаете, что это такое? И никто не понимает. А суд решил, что вполне себе законное основание, — рассказала Кузеванова.

Она объяснила, что истинная причина блокировки содержится в требовании Генпрокуратуры, которое можно получить, только если оспаривать решение в суде.

Ранее издание «МБХ медиа» объявило о завершении проекта из-за блокировки сайта по требованию Генпрокуратуры. По той же причине деятельность прекратили «Открытые медиа».