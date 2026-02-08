Эти зразы называют «Птичье молоко». Обжариваю 5 минут и заливаю сметаной: боже, как вкусно

Возьмите фарш, яйца и превратите обычные котлеты в изысканные зразы «Птичье молоко». Это гениально простое и невероятно элегантное блюдо, где сочная мясная оболочка скрывает тающую начинку, создающую потрясающий контраст.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, аппетитно хрустящие снаружи котлеты, внутри которых скрывается нежная и сочная начинка из яиц, буквально тающая во рту, как птичье молоко.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец; для начинки: 3 сваренных вкрутую яйца, 1 ст. л. сливочного масла. Лук измельчите и добавьте в фарш. Посолите, поперчите, тщательно вымесите. Для начинки мелко порубите яйца, смешайте с мягким сливочным маслом. Фарш разделите на части. Каждую часть расплющьте в лепешку, в центр выложите ложку начинки. Аккуратно защипните края, сформировав аккуратную котлету-пирожок. Обваляйте каждую зразу в муке или панировочных сухарях. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте зразы на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Затем уменьшите огонь, накройте крышкой и потушите еще 5–7 минут, чтобы они полностью пропеклись. Подавайте горячими со сметаной или овощным салатом.

