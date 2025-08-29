День знаний — 2025
29 августа 2025 в 14:17

Эти техники избавиться от тревожных мыслей ночью реально работают

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беспокойные мысли перед сном мешают расслабиться и быстро заснуть. Простые способы помогают успокоить ум, снизить напряжение и подготовить тело к отдыху. Регулярная практика этих техник делает процесс засыпания легким и естественным.

Эффективны дыхательные упражнения, когда внимание сосредотачивается на медленном вдохе и выдохе, а также техника «визуализация», представление спокойного места или приятного момента. Полезно вести дневник, записывая тревожные мысли, чтобы освободить ум. Легкая растяжка или теплая ванна помогают телу расслабиться. Стоит выключать гаджеты за час до сна и создавать комфортную атмосферу: приглушенный свет, тихая музыка или ароматерапия.

Постепенно эти привычки формируют устойчивую рутину, уменьшают стресс и помогают легко погружаться в сон. Главное — сохранять регулярность и доверять процессу, тогда ночной отдых станет спокойным и восстанавливающим.

Ранее сообщалось, что заедать депрессию можно с пользой. Некоторые продукты стимулируют выработку серотонина — «гормона счастья». Однако важно не злоупотреблять сладким и жирным.

