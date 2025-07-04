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04 июля 2025 в 05:30

Эти сырники можно есть даже с борщом! Чесночные вкусняшки с зеленью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти сырники можно есть даже с борщом! Чесночные вкусняшки с зеленью! Идеально подойдут к обеду или ужину. Это сытный вариант классического блюда в солёной версии. Ароматные, румяные, с выраженным вкусом свежих трав и чеснока, они подойдут для завтрака, перекуса или закуски. Подаются горячими, особенно хороши со сметаной.

Ингредиенты

  • Творог (9%) — 260 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик (4 г)
  • Петрушка — 5 г
  • Укроп — 5 г
  • Мука (ржаная или обычная) — 35 г
  • Масло сливочное — 40 г
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. В миске смешать творог, яйцо, 20 г муки, соль и перец. Тщательно размять массу вилкой до однородности. Измельчить чеснок, петрушку и укроп, добавить в творожную смесь.
  2. Перемешать и сформировать влажными руками сырники весом ~60 г. Обвалять сырники в оставшейся муке. Разогреть масло на сковороде, выложить сырники.
  3. Обжарить на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Сырники получаются ароматными, снаружи хрустящие, внутри нежные — вкусный вариант солёной выпечки.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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