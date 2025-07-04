Эти сырники можно есть даже с борщом! Чесночные вкусняшки с зеленью

Эти сырники можно есть даже с борщом! Чесночные вкусняшки с зеленью

Эти сырники можно есть даже с борщом! Чесночные вкусняшки с зеленью! Идеально подойдут к обеду или ужину. Это сытный вариант классического блюда в солёной версии. Ароматные, румяные, с выраженным вкусом свежих трав и чеснока, они подойдут для завтрака, перекуса или закуски. Подаются горячими, особенно хороши со сметаной.

Ингредиенты

Творог (9%) — 260 г

Яйцо — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик (4 г)

Петрушка — 5 г

Укроп — 5 г

Мука (ржаная или обычная) — 35 г

Масло сливочное — 40 г

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление

В миске смешать творог, яйцо, 20 г муки, соль и перец. Тщательно размять массу вилкой до однородности. Измельчить чеснок, петрушку и укроп, добавить в творожную смесь. Перемешать и сформировать влажными руками сырники весом ~60 г. Обвалять сырники в оставшейся муке. Разогреть масло на сковороде, выложить сырники. Обжарить на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Сырники получаются ароматными, снаружи хрустящие, внутри нежные — вкусный вариант солёной выпечки.