Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 13:02

Эти огурцы мариную каждый год — мой секрет в одном ингредиенте. Всего половина ложки, и хруст обеспечен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Хочешь почувствовать вкус лета посреди зимы? Эти огурцы с горчичной заливкой — как взрыв свежести. Делаются за 10 минут.

Ингредиенты

Огурцы — 1 кг, уксус 9% — 60 мл, масло растительное — 60 мл, сахар — 50 г, горчица — 0,5 ст. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., соль — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала режу огурцы кружками по 4–5 мм. Толще не надо — не промаринуются, тоньше — потеряют хруст. В отдельной миске смешиваю уксус, масло, сахар, горчицу, перец и соль. Заливаю этой пряной жижей огурцы и все тщательно перемешиваю руками, чтобы каждый кружок оказался в маринаде. Теперь надо убрать миску в холодильник на 3–5 часов. Ждать приходится долго, но когда ты открываешь банку зимой и слышишь этот аромат — понимаешь, что оно того стоило.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Самое смешное, что я случайно переборщил с горчицей, думал — испортил. А вышло наоборот: острота идеально вписалась, огурцы остались плотными, ни одного размякшего бочка. Теперь это мой коронный номер на любом застолье.

Проверено редакцией
Читайте также
В соцсети «ВКонтакте» выросло число оригинальных авторов
Общество
В соцсети «ВКонтакте» выросло число оригинальных авторов
«Ничего такого за 17 лет не было»: босс изнасиловал сотрудницу в подсобке
Общество
«Ничего такого за 17 лет не было»: босс изнасиловал сотрудницу в подсобке
Перестала возиться с медовиком — пеку «Молочную девочку» на сгущенке: коржи всегда удаются, а крем — тающий
Общество
Перестала возиться с медовиком — пеку «Молочную девочку» на сгущенке: коржи всегда удаются, а крем — тающий
Все о лисичках: когда и где собирать, как готовить и замораживать на зиму
Семья и жизнь
Все о лисичках: когда и где собирать, как готовить и замораживать на зиму
Врач ответила, что может стать альтернативой пломбиру в жару
Здоровье/красота
Врач ответила, что может стать альтернативой пломбиру в жару
Общество
рецепты
еда
огурцы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
ВС России ударили «Геранями» по ж/д технике ВСУ в Запорожской области
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.