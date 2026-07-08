Эти огурцы мариную каждый год — мой секрет в одном ингредиенте. Всего половина ложки, и хруст обеспечен

Эти огурцы мариную каждый год — мой секрет в одном ингредиенте. Всего половина ложки, и хруст обеспечен

Хочешь почувствовать вкус лета посреди зимы? Эти огурцы с горчичной заливкой — как взрыв свежести. Делаются за 10 минут.

Ингредиенты

Огурцы — 1 кг, уксус 9% — 60 мл, масло растительное — 60 мл, сахар — 50 г, горчица — 0,5 ст. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., соль — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала режу огурцы кружками по 4–5 мм. Толще не надо — не промаринуются, тоньше — потеряют хруст. В отдельной миске смешиваю уксус, масло, сахар, горчицу, перец и соль. Заливаю этой пряной жижей огурцы и все тщательно перемешиваю руками, чтобы каждый кружок оказался в маринаде. Теперь надо убрать миску в холодильник на 3–5 часов. Ждать приходится долго, но когда ты открываешь банку зимой и слышишь этот аромат — понимаешь, что оно того стоило.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Самое смешное, что я случайно переборщил с горчицей, думал — испортил. А вышло наоборот: острота идеально вписалась, огурцы остались плотными, ни одного размякшего бочка. Теперь это мой коронный номер на любом застолье.