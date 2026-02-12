Эти лепешки спасли мое утро — пара ингредиентов, тяп-ляп и готово! Теперь это мой любимый рецепт-молния

Когда не хочется стоять у плиты, эти лепешки становятся идеальным решением. Минимум усилий, а результат — сочные, ароматные лепешки с сырной начинкой.

Для лепешек мне понадобится: вареная курица (200 г), тертый сыр (150 г), яйца (2 шт.), мука (4 ст. л.), сметана (2 ст. л.), зелень, соль, специи, масло для жарки.

Вареную курицу мелко нарезаю или разбираю на волокна. В глубокой миске смешиваю курицу, тертый сыр, яйца, сметану и мелко нарезанную зелень. Солю, добавляю любимые специи — отлично подойдет паприка или сушеный чеснок. Постепенно ввожу муку и тщательно перемешиваю до получения однородной массы. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Столовой ложкой выкладываю тесто, формируя небольшие лепешки. Обжариваю по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой аппетитной корочки. Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы лепешки успели пропечься внутри. Подаю сразу же, пока сыр внутри остается теплым и тягучим. Отлично сочетаются со свежими овощами или сметаной.

