Эти кремовые ватрушки превратят любое чаепитие в праздник

Ватрушки с кремовой творожной начинкой — это нежная выпечка, которая идеально подходит для семейного чаепития. Воздушное дрожжевое тесто и нежная сладкая начинка создают гармоничное сочетание, которое нравится и взрослым, и детям. Рецепт отличается простотой и гарантирует отличный результат даже у тех, кто не часто занимается выпечкой.

Для опары смешивают 220 мл теплого молока, 20 г дрожжей, 40 г сахара и 150 г муки, оставляют на 40 минут. Добавляют 3 желтка, сахар, 70 г мягкого масла, 0,5 ч. л. соли и 300 г муки. Замешивают тесто, дают подойти 1–1,5 часа. Для начинки взбивают 150 г творога, 100 г сметаны, 60 г сахара, 30 г крахмала и ванилин. Формируют ватрушки, выкладывают начинку. Выпекают при 180 °C 20–25 минут. Подают теплыми, посыпав сахарной пудрой.

