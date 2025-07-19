Эти грибургеры — настоящий хит: на завтрак, перекус и на пикник

Грибургеры с мясной начинкой — это оригинальное и вкусное блюдо, которое подойдет для завтрака, перекуса или пикника. Шампиньоны заменяют традиционные булочки, делая блюдо более легким и интересным. Такие бургеры можно приготовить быстро и с минимальным набором ингредиентов.
Ингредиенты:
- шампиньоны крупные — 8 шт.;
- фарш мясной — 300 г;
- сыр твердый — 100 г;
- помидор — 1 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Приготовление:
- Шампиньоны разрежьте пополам, смажьте сметаной с чесноком.
- Запекайте 5–7 минут при 180 °C.
- Приготовьте котлеты из фарша, обжарьте на сковороде.
- Соберите бургеры: гриб, котлета, сыр, помидор, соус.
- Запекайте еще 5 минут до расплавления сыра.
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