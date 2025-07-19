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19 июля 2025 в 08:47

Эти грибургеры — настоящий хит: на завтрак, перекус и на пикник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грибургеры с мясной начинкой — это оригинальное и вкусное блюдо, которое подойдет для завтрака, перекуса или пикника. Шампиньоны заменяют традиционные булочки, делая блюдо более легким и интересным. Такие бургеры можно приготовить быстро и с минимальным набором ингредиентов.

Ингредиенты:

  • шампиньоны крупные — 8 шт.;
  • фарш мясной — 300 г;
  • сыр твердый — 100 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Шампиньоны разрежьте пополам, смажьте сметаной с чесноком.
  2. Запекайте 5–7 минут при 180 °C.
  3. Приготовьте котлеты из фарша, обжарьте на сковороде.
  4. Соберите бургеры: гриб, котлета, сыр, помидор, соус.
  5. Запекайте еще 5 минут до расплавления сыра.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
бургеры
закуски
грибы
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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