Эти грибургеры — настоящий хит: на завтрак, перекус и на пикник

Эти грибургеры — настоящий хит: на завтрак, перекус и на пикник

Грибургеры с мясной начинкой — это оригинальное и вкусное блюдо, которое подойдет для завтрака, перекуса или пикника. Шампиньоны заменяют традиционные булочки, делая блюдо более легким и интересным. Такие бургеры можно приготовить быстро и с минимальным набором ингредиентов.

Ингредиенты:

шампиньоны крупные — 8 шт.;

фарш мясной — 300 г;

сыр твердый — 100 г;

помидор — 1 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

томатная паста — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление:

Шампиньоны разрежьте пополам, смажьте сметаной с чесноком. Запекайте 5–7 минут при 180 °C. Приготовьте котлеты из фарша, обжарьте на сковороде. Соберите бургеры: гриб, котлета, сыр, помидор, соус. Запекайте еще 5 минут до расплавления сыра.

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