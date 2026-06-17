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17 июня 2026 в 13:00

Эта запеканка с рисом на второй день только вкуснее: готовьте с запасом, семья будет в восторге

Фото: D-NEWS.ru
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Запеканка с рисом и фаршем — это сытное, сочное и невероятно ароматное блюдо, которое на второй день становится только вкуснее. Рис пропитывается мясным соком и сметанной заливкой, а фарш отдает свои специи.

Для приготовления понадобится: 1 стакан риса, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 200 г сметаны, 100 мл молока, 2 яйца, соль, перец, паприка.

Рецепт: рис отварите до полуготовности (10 минут). Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте, добавьте фарш, чеснок и специи, жарьте до готовности. Форму смажьте маслом. Выложите половину риса, затем весь фарш, затем оставшийся рис. Для заливки смешайте сметану, молоко, яйца, соль и перец. Залейте запеканку. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 30-35 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Оказалось, запеканка, действительно, остается вкусной даже на вторые сутки и при повторном разогреве. Но, для большей сочности в фарш не будет лишним добавить мелко нарезанный болгарский перец.

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Проверено редакцией
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Д. Иванова
Эта запеканка с рисом на второй день только вкуснее: готовьте с запасом, семья будет в восторге Запеканка с рисом и фаршем — это сытное, сочное и невероятно ароматное блюдо, которое на второй день становится только вкуснее. Рис пропитывается мясным соком и сметанной заливкой, а фарш отдает свои специи.
1 стакан риса
400 г мясного фарша
1 луковица
1 морковь
2 зубчика чеснока
200 г сметаны
100 мл молока
2 яйца
соль, перец, паприка
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Рис отварите до полуготовности (10 минут). Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте, добавьте фарш, чеснок и специи, жарьте до готовности.
Форму смажьте маслом. Выложите половину риса, затем весь фарш, затем оставшийся рис.
Для заливки смешайте сметану, молоко, яйца, соль и перец.
Залейте запеканку. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 30-35 минут.
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