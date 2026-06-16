Капустная запеканка — ужин, после которого вы не побежите к холодильнику ночью: насыщает до утра

Капустная запеканка — ужин, после которого вы не побежите к холодильнику ночью: насыщает до утра

Капустная запеканка с куриным фаршем — это низкокалорийный, но невероятно сытный ужин, который надолго утолит голод и не даст вам наведаться ночью к холодильнику.

Сочная капуста, нежный куриный фарш и заливка из яиц со сметаной создают идеальный баланс вкуса и пользы.

Для приготовления понадобится: 500 г белокочанной капусты, 400 г куриного фарша, 2 яйца, 150 г сметаны, 1 луковица, соль, перец, паприка.

Рецепт: капусту мелко нашинкуйте, слегка помните руками. Лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, солью и перцем. В миске смешайте яйца со сметаной, солью и паприкой.

Форму для запекания смажьте маслом. Выложите половину капусты, затем весь фарш, затем оставшуюся капусту. Залейте яично-сметанной смесью. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 35-40 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить эту капустную запеканку и дала совет: добавьте в фарш мелко нарезанный болгарский перец для сочности.

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