Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 05:32

Эта лиана превратит стену вашего дома в цветущий водопад: чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта лиана превратит стену вашего дома в цветочный водопад, при этом не будет требовать регулярных подкормок, только полив. Не растение, а чудо-многолетник.

Для вертикального озеленения стен идеально подходит клематис — многолетняя лиана с крупными яркими цветами, способная взбираться на высоту до 3–4 метров. Его гибкие побеги цепляются за опоры листовыми черешками, создавая сплошной цветущий ковер. Цветение продолжается с июня по сентябрь, а некоторые сорта (например, «Жакмана») радуют глаз до заморозков.

Клематис неприхотлив, но требует регулярного полива. Для пышного цветения важно правильно обрезать побеги: раннецветущие сорта — после цветения, поздноцветущие — весной, оставляя 30–50 см от земли. Зимует клематис хорошо, но в северных регионах его лучше укрывать лапником или агроволокном.

Ранее был назван многолетник, который будет цвести в любое лето, даже без солнца.

растения
многолетники
цветы
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продвижение под Сумами и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 26 июля
«В лучших традициях»: Патрушев отреагировал на слова Мерца о России
Амурского тигра сбили в Приморье
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 июля 2025 года
В России анонсировали создание производства сеткомета против дронов
«Попугай и обезьяна»: Медведчук раскрыл, почему Запад не сместит Зеленского
День ВМФ 27 июля: как отмечают главный праздник моряков
Ким Чен Ын выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 июля
Два российских аэропорта стали работать с ограничениями
В деле Тимура Иванова появились новые подробности
Предотвращаем рак и остеопороз: какие обследования нужны после 50–55 лет
Патрушев объяснил, почему НАТО следует выучить русский язык
Стало известно, какие выплаты смогут получить семьи этой осенью
Названы регионы с самыми высокими пенсиями
Кот-безбилетник неделю плыл до Калининграда без еды и воды
На Украине продолжаются митинги против произвола власти
Медведев проиграл французу и не вышел в полуфинал теннисного турнира
«Путь один»: Медведчук озвучил единственный вариант будущего для Украины
«Серьезная линия фронта»: Марочко описал обстановку под Сумами
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.