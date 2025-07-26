Эта лиана превратит стену вашего дома в цветущий водопад: чудо-многолетник

Эта лиана превратит стену вашего дома в цветочный водопад, при этом не будет требовать регулярных подкормок, только полив. Не растение, а чудо-многолетник.

Для вертикального озеленения стен идеально подходит клематис — многолетняя лиана с крупными яркими цветами, способная взбираться на высоту до 3–4 метров. Его гибкие побеги цепляются за опоры листовыми черешками, создавая сплошной цветущий ковер. Цветение продолжается с июня по сентябрь, а некоторые сорта (например, «Жакмана») радуют глаз до заморозков.

Клематис неприхотлив, но требует регулярного полива. Для пышного цветения важно правильно обрезать побеги: раннецветущие сорта — после цветения, поздноцветущие — весной, оставляя 30–50 см от земли. Зимует клематис хорошо, но в северных регионах его лучше укрывать лапником или агроволокном.

Ранее был назван многолетник, который будет цвести в любое лето, даже без солнца.