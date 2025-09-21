Эта аджика заменит все магазинные соусы: готовим на зиму

Аджика представляет собой ароматную острую приправу, которая идеально подходит для мясных блюд, рыбы и гарниров. Эта насыщенная заготовка сохраняет вкус летних овощей и прекрасно дополняет зимние трапезы. Сочетание спелых помидоров, сладкого перца и острого чили создает сбалансированный вкус с приятной пикантностью.

Для приготовления потребуется: 1,5 кг помидоров, 1,5 кг болгарского перца, 4 стручка острого перца, 3 головки чеснока, 100 мл подсолнечного масла, 1,5 столовые ложки соли, 4 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки уксуса. Овощи измельчают через мясорубку, добавляют масло и тушат 40 минут. Затем вводят специи, чеснок и уксус, проваривают еще 5 минут. Горячую аджику разливают по стерильным банкам и закатывают. Ключевой секрет — использование перца с семенами, которые придают особую остроту и аромат.

