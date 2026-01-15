Если вы приготовите курочку так, то все попадают: апельсиново-сливочная заливка — это чудо

Куриное филе в соусе — блюдо покоряет с первой вилки: нежное куриное филе, аромат цитрусов и мягкая сливочная текстура соуса делают его по-настоящему ресторанным, но при этом простым в приготовлении. Апельсиново-сливочная заливка придает курице сочность и яркий вкус без лишней тяжести. Отличный вариант для обеда или ужина, когда хочется удивить, не усложняя процесс.

Ингредиенты: куриное филе — 500 г, натуральный йогурт — 150 г, чеснок — 7 г, апельсин — 1/2 шт., лимон — 1/2 шт., соль — по вкусу, красный перец — по желанию, растительное масло — для жарки.

Приготовление: чеснок очистите и мелко нарежьте. Куриное филе нарежьте брусочками. С половины апельсина аккуратно снимите цедру крупными пластинками, из апельсина и лимона выжмите сок. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла, быстро обжарьте чеснок 5–10 секунд до появления аромата. Добавьте куриное филе и готовьте около 3 минут, постоянно помешивая, пока кусочки не побелеют. Посолите, добавьте красный перец по вкусу и выложите апельсиновую цедру. Влейте цитрусовый сок, перемешайте и тушите на слабом огне около 15 минут. При желании цедру можно удалить. Добавьте йогурт, аккуратно перемешайте и прогрейте еще 2–3 минуты, не доводя до кипения. Куриное филе в апельсиновом соусе получается нежным, ароматным и отлично сочетается с рисом, булгуром или овощами. Приятного аппетита!

