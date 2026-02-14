Зимняя Олимпиада — 2026
Если вы помните коржики из детсада, этот рецепт точно для вас: готовлю их нежными и воздушными

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт максимально приближен к тому самому, советскому. Минимум ингредиентов, простая технология, но какой потрясающий результат — рассыпчатые, нежные коржики с тонкой корочкой.

В сотейнике нагреваю 200 мл молока с 190 г сахара, помешивая, до полного растворения сахара, но не доводя до кипения. Снимаю с огня и добавляю 100 г мягкого сливочного масла, одно яйцо, щепотку соли и ванилин, тщательно перемешиваю до однородности. Постепенно всыпаю 450–500 г муки, смешанной с 1,5 ч. л. разрыхлителя, и замешиваю мягкое, немного липнущее тесто — важно не перемучить его мукой, иначе коржики будут твердыми.

Убираю тесто в холодильник на 30 минут, затем раскатываю толщиной около 1 см и вырезаю коржики формочками. Выкладываю их на противень с пергаментом, при желании смазываю яйцом или молоком и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до легкого золотистого оттенка. Готовые коржики оставляю остывать на решетке.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
