Если не хочется мяса! Борщ с фасолью — вкусный и сытный за 30 минут!

Если не хочется мяса! Борщ с фасолью — вкусный и сытный за 30 минут!

Если не хочется мяса! Борщ с фасолью — вкусный и сытный за 30 минут! Этот легкий вегетарианский борщ с консервированной фасолью порадует вас насыщенным вкусом и ароматом. Готовится просто и быстро — идеальный вариант для постных дней или быстрого ужина.

Ингредиенты на 7 порций

Белокочанная капуста — 1/3 кочана

Картофель — 4 средние штуки

Свекла — 2 штуки

Морковь — 2 штуки

Лук репчатый — 1 штука

Фасоль консервированная — 400 г (1 банка)

Томатная паста — 2 ст. ложки

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 4 ст. ложки

Укроп свежий — 3 веточки

Лавровый лист — 2 штуки

Перец черный молотый — 1/2 ч. ложки

Соль — по вкусу

Приготовление

Свеклу и морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте кубиками, картофель — средними кусочками, капусту тонко нашинкуйте. В кастрюлю налейте 3 литра воды и доведите до кипения. Добавьте картофель, посолите, бросьте лавровый лист и варите 10 минут. Затем добавьте капусту. Пока овощи варятся, разогрейте масло в сковороде. Обжаривайте свеклу, морковь и лук 15 минут на среднем огне, периодически помешивая. Добавьте томатную пасту, перемешайте и потушите еще 2–3 минуты. Переложите зажарку в кастрюлю с борщом. Добавьте фасоль вместе с жидкостью из банки, черный перец и мелко нарезанный укроп. Доведите до кипения и варите еще 8–10 минут. Попробуйте на соль. Для кислинки можно влить 1–2 ст. ложки лимонного сока и выдавите 2 зубчика чеснока. Подавайте горячим со сметаной или постным майонезом, посыпав свежей зеленью.

Ранее мы готовили сливочный рисовый суп с индейкой и сыром! Простой, но добавки попросят все.