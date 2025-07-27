Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 09:30

Если не хочется мяса! Борщ с фасолью — вкусный и сытный за 30 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если не хочется мяса! Борщ с фасолью — вкусный и сытный за 30 минут! Этот легкий вегетарианский борщ с консервированной фасолью порадует вас насыщенным вкусом и ароматом. Готовится просто и быстро — идеальный вариант для постных дней или быстрого ужина.

Ингредиенты на 7 порций

  • Белокочанная капуста — 1/3 кочана
  • Картофель — 4 средние штуки
  • Свекла — 2 штуки
  • Морковь — 2 штуки
  • Лук репчатый — 1 штука
  • Фасоль консервированная — 400 г (1 банка)
  • Томатная паста — 2 ст. ложки
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 4 ст. ложки
  • Укроп свежий — 3 веточки
  • Лавровый лист — 2 штуки
  • Перец черный молотый — 1/2 ч. ложки
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Свеклу и морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте кубиками, картофель — средними кусочками, капусту тонко нашинкуйте.
  2. В кастрюлю налейте 3 литра воды и доведите до кипения. Добавьте картофель, посолите, бросьте лавровый лист и варите 10 минут. Затем добавьте капусту.
  3. Пока овощи варятся, разогрейте масло в сковороде. Обжаривайте свеклу, морковь и лук 15 минут на среднем огне, периодически помешивая. Добавьте томатную пасту, перемешайте и потушите еще 2–3 минуты.
  4. Переложите зажарку в кастрюлю с борщом. Добавьте фасоль вместе с жидкостью из банки, черный перец и мелко нарезанный укроп. Доведите до кипения и варите еще 8–10 минут.
  5. Попробуйте на соль. Для кислинки можно влить 1–2 ст. ложки лимонного сока и выдавите 2 зубчика чеснока. Подавайте горячим со сметаной или постным майонезом, посыпав свежей зеленью.

Ранее мы готовили сливочный рисовый суп с индейкой и сыром! Простой, но добавки попросят все.

борщ
свекла
капуста
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Верность воинскому долгу»: Белоусов обратился к морякам в день ВМФ
Появились кадры мощного лесного пожара в Турции
«И позор, и поражение»: предавшую Россию Сербию предупредили о последствиях
Следствие раскрыло подробности в деле о рухнувшем Ан-24
Как приготовить малосольные огурцы: лучшие рецепты и советы по засолке
Морпехи находят на отбитых у ВСУ позициях таблетки и порошки
Раскрыто число пенсионеров, которые могут покинуть рынок труда к 2026 году
Погибшая при ЧП в Саратове семья незадолго до трагедии отмечала праздник
Энергетик объяснил угрозы Катара оставить ЕС без газа
Хрустящая закуска на зиму в банке: капуста с перцем в медовом рассоле
Пригода проплыл 100 метров за 58,53 секунды
Гонщик насмерть сбил женщину прямо у здания мэрии
Подозреваемый по делу экс-замглавы Брянщины дал признательные показания
Шесть дронов сбили над Псковской областью
Волна протестов против мигрантов захлестнула страну в Европе
День Крещения Руси 28 июля: праздничные открытки
Неизвестные беспилотники заметили над охраняемой японской АЭС
«Условия капитуляции»: в США раскрыли единственный сценарий для Украины
Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Раскрыты последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot
Общество

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.