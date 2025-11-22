Если думаете, что морковный пирог — это скучно, попробуйте этот рецепт с «облачным» кремом

Этот пирог выглядит как произведение кондитерского искусства, но готовить его проще простого. Все ингредиенты просто смешиваются в миске, а крем взбивается за 5 минут.

Две средние моркови очищаю и натираю на мелкой терке. Два яйца взбиваю со 150 г сахара до легкой пены, затем вливаю 100 мл растительного масла и добавляю тертую морковь, тщательно перемешиваю. Просеиваю 200 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и 0,5 ч. л. корицы, всыпаю в тесто и добавляю 50-70 г измельченных грецких орехов (несколько оставляю для украшения).

Тесто перекладываю в форму и выпекаю в разогретой до 180°C духовке 30-40 минут до сухой зубочистки. Полностью остужаю корж. Для крема 150 мл холодных сливок взбиваю до устойчивых пиков, затем добавляю 200 г сметаны и 4 ст. л. сахара, снова взбиваю до пышности. Готовым кремом покрываю остывший пирог и украшаю оставшимися грецкими орехами.

