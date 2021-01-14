Ещё одна девушка назвала себя жертвой таксиста-извращенца из Петербурга

https://static.news.ru/photo/85e97fec-5668-11eb-b0d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клиентка службы заказа такси сообщила, что также столкнулась с водителем-извращенцем, которого до этого сняла на камеру другая девушка.

По словам Татьяны (имя изменено), инцидент произошёл 14 декабря по пути в аэропорт Пулково. Мужчина ехал медленно, объясняя это тем, что на дорогах скользко. Потом он начал задавать ей вопросы о её молодом человеке и показывать неприличные жесты, предлагая посмотреть. Клиентка демонстративно отворачивалась.

Подъезжая к пункту назначения, таксист остановил автомобиль и не ответил почему. В итоге пассажирке помог друг, которому она позвонила, после чего водитель продолжил путь.

Позднее пострадавшая сообщила о случившемся службе такси. В компании ей ответили, что водитель заблокирован навсегда, а все таксопарки получили распоряжение проводить более тщательные проверки сотрудников, передаёт LIFE.

Ранее NEWS.ru писал, что один из сервисов такси в Санкт-Петербурге заблокировал водителя без права на восстановление после жалобы пассажирки. По её словам, шофёр, пока вёз её в аэропорт Пулково, смотрел порно и совершал развратные действия.