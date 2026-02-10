Зимняя Олимпиада — 2026
Еще варите скучный рассольник? Я заменил мясо и получил настоящий шедевр — делюсь рецептом уютного супа

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется чего-то сытного, но не тяжелого, этот суп становится идеальным выбором. Рыбный бульон, овощи и перловка создают гармоничный вкус, который не оставляет чувства тяжести.

Для приготовления этого ароматного супа мне понадобится: филе рыбы (500 г, я предпочитаю судака или треску), картофель (3-4 средних клубня), морковь (1 шт.), репчатый лук (1 шт.), соленые огурцы (3-4 шт.), перловая крупа (100 г), огуречный рассол (2 ст. л.), лавровый лист (2-3 шт.), свежий укроп, соль и перец по вкусу, а также сметана для подачи.

Начинаю с подготовки перловки: крупу тщательно промываю и замачиваю в холодной воде на 2-3 часа, чтобы она разбухла и быстрее сварилась. Рыбное филе промываю, заливаю 2,5 литрами холодной воды, довожу до кипения, снимаю пену и варю на среднем огне 20 минут. Рыбу вынимаю, а в ароматный бульон добавляю нарезанный кубиками картофель и замоченную перловку. Варим 15 минут. Тем временем нарезаю лук кубиками, морковь натираю на крупной терке, пассерую на растительном масле до мягкости. Соленые огурцы натираю на терке или мелко нарезаю. Добавляю овощную зажарку и огурцы в суп, вливаю огуречный рассол, кладу лавровый лист, соль и перец. Готовлю еще 10 минут до мягкости картофеля. В конце добавляю нарезанное кусочками рыбное филе и рубленый укроп. Даю супу настояться под крышкой 15-20 минут. Подаю со сметаной и свежим хлебом.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
