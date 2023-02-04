Еще в одном российском городе отменили концерт Инстасамки

Еще в одном российском городе объявили об отмене концерта певицы и блогера Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева). На этот раз о том, что мероприятие не состоится, сообщили в SKY Club & Concert Hall, расположенном на курорте Красная Поляна. В Telegram-канале заведения сказано, что концерт отменяется по объективным причинам.

К сожалению, вынуждены сообщить, что концерт отменен по объективным причинам, не зависящим от клуба, — подчеркнули представители заведения.

Ранее в отношении Инстамсамки была проведена доследственная проверка, которая началась после обращения депутата Госдумы Яны Лантратовой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Парламентарий считает, что поведение Дарьи Зотеевой и её бойфренда Олега Маникена Еропкина в ходе концерта в Волгограде в 2021 году можно расценить как развратные действия в присутствии несовершеннолетних (ст.135 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет).

Сама певица в начале апреля улетела в ОАЭ. Из Дубая Инстасамка ведёт Telegram-канал, в котором пишет о своём «разбитом моральном состоянии».

В частности, она рассказала об отмене всех своих концертов в России. Зотеева назвала РФ страной, которая «дала некоторые возможности», но подчеркнула, что это «вообще не наше место, не наши жизненные цели».