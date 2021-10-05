ЕС предложили рассмотреть «Спутник Лайт» в качестве бустерного укола

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Евросоюзу рассмотреть российскую вакцину против коронавируса «Спутник Лайт» в качестве третьего — бустерного — укола. Предложение прозвучало на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer. Заявление опубликовано РФПИ в официальном Twitter вакцины.

Поскольку ЕС начинает использовать бустеры из-за снижающейся эффективности Pfizer, Евросоюзу следует рассмотреть в качестве бустерного укола однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что предварительные исследования совместного действия вакцин против COVID-19 «Спутник Лайт» и AstraZeneca показали высокий рост антител у первых 20 испытуемых. У 85% добровольцев наблюдался четырёхкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения. Все испытуемые получили оба компонента вакцин. Первой использовалась AstraZeneca, вторым — «Спутник Лайт». Промежуток между ними составил 29 дней.

«Спутник Лайт» — это облегченный вариант вакцины «Спутником V», которая не требует введение второй дозы препарата. Вакцина показывает высокую безопасность и эффективность в ряде стран. Так, эффективность применения вакцины в Аргентине составила 78,6–83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае — 93,5% в ходе массовой вакцинации.