РФПИ: Комбинация «Спутника» и AstraZeneka даёт высокий титр антител

Предварительные исследования совместного действия вакцин против COVID-19 «Спутник лайт» и AstraZeneca показали высокий рост антител у первых 20 испытуемых. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырёхкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения, — говорится в сообщении.

Все испытуемые получили оба компонента вакцин. Первой использовалась AstraZeneca, вторым — «Спутник Лайт». Промежуток между ними составил 29 дней.

Клинические исследования проходят в Азербайджане с февраля, в них участвуют 100 добровольцев. Действие комбинации вакцин изучается в рамках глобальной программы также в Объединенных Арабских Эмиратах и России. Получено разрешение на проведение исследований в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения возобновит расследование происхождения COVID-19. Для этого будет привлечено 20 экспертов по лабораторной безопасности и биозащите, а также специалисты в области генетики и болезней животных.