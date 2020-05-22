Эпидемиолог рассказал про особенности COVID-19 у детей

https://static.news.ru/photo/d3a84c00-9c4a-11ea-9b48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 80% детей легче, чем взрослые, переносят коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19), но дольше остаются заразными, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Это абсолютно доказанный факт, сейчас описана уже способность детей выделять вирус 18 и 37 дней, и такие данные есть. <...> Иммунное реагирование у детей не такое, как у взрослых, у взрослых всё просто — иммунная система поборола вирус и инфекционный процесс закончился, — цитирует исследователя ТАСС.

Он добавил, что в России наметилась тенденция роста случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн. В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве необходимо сохранять самоизоляцию, масочный режим и другие меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.