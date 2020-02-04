https://static.news.ru/photo/daa12ae6-4744-11ea-b464-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Елена Малышева напомнила, что сегодня отмечается Всемирный день борьбы против рака. В связи с этим она перечислила меры, способные снизить риск развития этого заболевания.

Рак лечится. И очень многое зависит лично от вас, — написала ведущая программы «Жить здорово!».

По словам врача, люди должны отказаться от вредных привычек, чтобы уменьшить негативное воздействие на организм. Кроме того, россияне должны следить за своим питанием, заниматься спортом, а также избегать солнца.

Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний. Отмечается, что в качестве профилактики важна физическая активность, соблюдение режимов сна и дня, отказ от вредных привычек, а также прививки от онкогенных вирусов.