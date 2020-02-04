Телеведущая Елена Малышева напомнила, что сегодня отмечается Всемирный день борьбы против рака. В связи с этим она перечислила меры, способные снизить риск развития этого заболевания.
Рак лечится. И очень многое зависит лично от вас, — написала ведущая программы «Жить здорово!».
По словам врача, люди должны отказаться от вредных привычек, чтобы уменьшить негативное воздействие на организм. Кроме того, россияне должны следить за своим питанием, заниматься спортом, а также избегать солнца.
Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний. Отмечается, что в качестве профилактики важна физическая активность, соблюдение режимов сна и дня, отказ от вредных привычек, а также прививки от онкогенных вирусов.
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