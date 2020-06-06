Эксперты Роскачества провели новую экспертизу российских сервелатов

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Роскачество повторно исследовало сервелат шести популярных торговых марок: «Ближние Горки», «Клинский», «Ремит», «Владимирский стандарт», «Папа может» и «Великолукский мясокомбинат». Результаты экспертизы показали улучшение качества по сравнению с данными 2017 года.

Также был исследован новый товар — сервелат ТМ «Таврия».

Отмечается, что у сервелата «Великолукский комбинат» исчезли антибиотики, но появился крахмал, клетчатка, растительные углеводные компоненты. Кроме того, специалистам не понравился вкус этой колбасы: слишком солёный с привкусом пищевых добавок.

В изделии ТМ «Папа может» появилась курица, которой по ГОСТу не должно быть в сервелате. В составе также найдена клетчатка и другие растительные компоненты (камеди) и загуститель альгинат.

Значительно вкуснее стали сервелаты марок «Ремит», «Клинский» и «Владимирский стандарт», а «Ближние Горки» теперь, по мнению экспертов, может претендовать на получение Знака качества.

Исследованный новый образец ТМ «Таврия» получил среднюю оценку. Основные замечания к нему были связаны с массовой долей влаги и наличием животного белка, выявленного на гистологии. Как напомнили в Роскачестве, животный белок производится из переработанной свиной шкуры и используется для связывания влаги и стабилизации консистенции колбасного фарша.

Ранее NEWS.ru писал, что японский диетолог Маюко Имаидзуми считает полукопчёную колбасу, приготовленную по русскому рецепту, незаменимым продуктом во время карантина. По словам специалиста, русская колбаса обладает важными при карантине качествами: хорошо хранится и экономит время при приготовлении пищи.