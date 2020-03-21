Японский диетолог Маюко Имаидзуми считает полукопчёную колбасу, приготовленную по русскому рецепту, незаменимым продуктом во время карантина.
Об этом она написала в газете «Никкэй». По словам диетолога, русская колбаса обладает важными при карантине качествами: хорошо хранится и экономит время при приготовлении пищи.
В Японии этот продукт называется «карупасу». Он состоит из мяса свинины, говядины или курятины, которые подвергаются тепловой обработке, после чего его вялят,
Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные из Санкт-Петербурга научились определять некачественные ароматические добавки в колбасных изделиях, используя витамин B4.
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