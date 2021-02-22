Эксперты рассказали, как мошенники узнают персональные данные

https://static.news.ru/photo/0df308d0-75aa-11eb-8483-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мошенники используют четыре основных способа узнать персональные данные будущих возможных жертв. Чаще всего они получают имена и телефоны россиян из «брешей» в безопасности компаний или от информаторов в них, из социальных сетей или через мошеннические сайты.

Такое мнение высказали эксперты, опрошенные РИА Новости. Так, ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что россияне сами часто делятся своими именами и номерами телефонов в социальных сетях.

Он добавил, что крупные компании серьёзно относятся к кибербезопасности, стараясь не допускать утечек, но у них бывает много подрядчиков, которые безопасность персональных данных не всегда могут обеспечить.

Более того, утечки могут происходить из небольших онлайн-магазинов или других сервисов, где у клиентов запрашивают подобную информацию, — отметил Голованов.

Замглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Анастасия Баринова уточнила, что мошенники стараются найти инсайдеров и в банках, и в финансовых или страховых компаниях.

Преступные группы, в том числе и мошеннические колл-центры, могут эти данные монетизировать, пользуясь возможностями по хищению и выводу денежных средств, — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что россияне порой сами разглашают свои данные при заполнении форм на фишинговых сайтах или публикуя в Сети фотографии документов и банковских карт.

При этом эксперты указали, что одной лишь персональной информации мошенникам недостаточно для проведения финансовых операций от лица жертвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одинокие пожилые люди чаще всего становятся жертвами финансовых мошенников-гипнотизёров. Использующим технику НЛП обманщикам достаточно провести всего один телефонный разговор, чтобы получить данные банковской карты своей жертвы. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ рассказал доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев.