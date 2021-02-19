Психотерапевт рассказал, как не попасть под гипноз телефонных мошенников

https://static.news.ru/photo/923b539e-479e-11ea-91b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одинокие пожилые люди чаще всего становятся жертвами финансовых мошенников-гипнотизёров. Использующим технику НЛП обманщикам достаточно провести всего один телефонный разговор, чтобы получить данные банковской карты своей жертвы. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ рассказал доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев.

Специалист советует , дабы не попасть под воздействие заботливого мошенника с мягким голосом и не выдать ему пароль карты, прервать разговор сразу. При этом в самом начале стоит поинтересоваться, как зовут собеседника, выяснить адрес компании, которую он якобы представляет. Это может привести преступника в замешательство, и он сам повесит трубку.

Обязательно уточните паспортные данные звонящего, адрес офиса и номер телефона, куда сразу необходимо перезвонить, — и тогда можно сразу убедиться во лжи, — пояснил Салынцев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мошенники обманули пенсионеров и записали об этом рэп. Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге.