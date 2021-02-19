Психотерапевт рассказал, как не попасть под гипноз телефонных мошенников

Одинокие пожилые люди чаще всего становятся жертвами финансовых мошенников-гипнотизёров. Использующим технику НЛП обманщикам достаточно провести всего один телефонный разговор, чтобы получить данные банковской карты своей жертвы. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ рассказал доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института
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Обязательно уточните паспортные данные звонящего, адрес офиса и номер телефона, куда сразу необходимо перезвонить, — и тогда можно сразу убедиться во лжи, — пояснил Салынцев.
Ранее NEWS.ru писал о том, что мошенники обманули пенсионеров и записали об этом рэп. Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге.