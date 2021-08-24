Эксперты дали советы по подготовке детей к школе

Для того, чтобы ребёнок спокойно вернулся в школу и влился в учебный процесс его надо приучать к режиму дня уже за неделю до 1 сентября, причём его нужно соблюдать и взрослым. Об этом пишет «Газета.Ru»

Самое главное — это наладить режим дня, чтобы ребёнок привыкал просыпаться рано. Время пробуждения надо рассчитывать с учётом того, что нужно будет собраться, умыться, позавтракать и одеться. При этом рюкзак лучше всего собирать заранее, — отмечает Елена Постнова, врач-педиатр детской клиники «РЖД-МЕДИЦИНА».

В свою очередь, самое важное для ребёнка — хорошо высыпаться. Для этого требуется не менее 10 часов сна. Кроме того, стоит заранее начать повторять школьный материал, решать примеры и задачи, считает психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян.

Всё это можно делать в игровой форме. Например, если за лето у ребёнка были путешествия, можно попросить его узнать и рассказать информацию про страны и достопримечательности, которые он увидел — это будет стимулировать умственную активность, — рассказывает Хачатурян.

Также стоит обратить внимание на питание, ведь оно должно быть сбалансированным и правильным. Завтрак нужно делать плотным и полезным, так как он даёт заряд энергии на целый день, сообщает Постнова.

Подготовка к учёбе может стать для школьника небольшим праздником, если сделать ему соответствующий подарок, приуроченный к новому учебному году. Также можно приобрести необходимые школьные принадлежности вместе с ним. А чтобы учёба не казалась бесконечной, можно вспомнить школьных друзей, по которым он соскучился. Это станет хорошим стимулом для возвращения в школу, резюмировал Хачатурян.

Ранее главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал, как выбрать рюкзак для школьника. Он должен иметь жёсткую ортопедическую спинку и жёсткие широкие лямки, чтобы сохранить ребёнку здоровую спину.