Эксперт Сизов объяснил уловки телефонных мошенников

Разговор с незнакомым собеседником следует прекращать, как только он попросит сообщить какую-либо информацию о вас, заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Если звонит мошенник, то такая просьба означает, что он пытается собрать нужные для обмана сведения, отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Действия мошенников зависят от того, на базе какой информации они готовят то или иное хищение. Часть мошеннических попыток происходит на пустой базе, то есть, условно, у них есть только телефон и имя с отчеством потенциальной жертвы. Тогда им нужно сперва получить больше сведений, — подчеркнул Сизов.

Он пояснил, что мошенники действуют решительнее, если заранее собрали о потенциальной жертве много сведений. Например, благодаря данным вскрытой электронной почты или заражённому вирусом устройству.

Следует обратить внимание и на выбранное для разговора время. С клиентами банков мошенники предпочитают общаться в пятницу или в выходные дни, уточнил эксперт.

Это связано с тем, что в выходные в банках меньше квалифицированных сотрудников, которые могут более точно отреагировать на новую схему мошенничества и снизить потенциальный ущерб, — считает Сизов.

После звонка подозрительного человека стоит связаться с банком по номеру, указанному на пластиковой карте, и убедиться в том, что со счётом всё в порядке, предупредил специалист.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники обманывают россиян, заставляя их оплачивать на почте пустые картонные коробки, набитые бумагой. Новая мошенническая схема заключается в том, что злоумышленники создают фейковый сайт, на котором можно купить определённые товары. При этом оплатить заказ можно только на почте при получении товара. Доверчивые россияне оплачивают такую посылку, а дома находят внутри только картон или бумагу.