Эксперт: ряд богатых регионов России отказывается от лекарств против ВИЧ

Согласно докладу «Коалиции по готовности к лечению», в прошлом году государство закупило 505 190 годовых курсов лекарств от ВИЧ. Это покрыло потребности 46% от всех зарегистрированных больных с ВИЧ-инфекцией и 64% от общего числа тех, кто состоит на диспансерном учёте. Иными словами, около 600 тысяч человек от общего числа ВИЧ-положительных пациентов в 2020 году терапию не получили. Руководитель отдела мониторинга коалиции Наталья Егорова рассказала NEWS.ru, в чём причина подобной статистики, как её можно исправить, а также о том, что для этого делает Минздрав. Также эксперт объяснила, что мешает регионам бороться с вирусом, и упомянула о странностях в закупочных ценах на лекарства.

— Ситуация с лечением и профилактикой ВИЧ в России двигается в положительную сторону или наоборот?

— Определённо есть прогресс, и Минздрав много делает для того, чтобы пациенты были обеспечены. Однако он, может быть, не такой мощный, чтобы удовлетворить все потребности. За последние несколько лет, особенно с момента действия стратегии централизованных закупок Минздрава, когда он, а не регионы приобретают лекарства, ситуация улучшилась и в плане номенклатуры препаратов, и в плане объёмов закупок. К сожалению, количество ВИЧ-положительных в стране высоко и не все они могут быть обеспечены препаратами. Сумма выделенных средств увеличивается год от года, но для покрытия всех нужно ещё больше увеличить бюджет.

— Примерно в два раза увеличить, получается?

— Примерно в 1,5–2 раза, да. Если придерживаться таких же темпов, как сейчас, закупать те же препараты за те же деньги. После этого можно будет закрепиться на этом месте, то есть ситуация не будет ухудшаться.

— А можно ли увеличить темпы?

— Минздрав над этим работает: они договариваются с производителями, пытаются снизить цены, в том числе путём увеличения объёма закупки. Темпы, впрочем, тоже не нарастить без денег. В конце года регионы подают заявки, в которых сообщают, что им нужно. Минздрав их утверждает либо на 100%, либо меньше. Есть ещё отдельная проблема в том, что регионы самостоятельно не закупают препараты и ждут поставок от федерального центра. Да, есть бедные регионы с нехваткой средств, но есть богатые, например, Татарстан, которые всё равно не закупают. Нет закона, который мог бы их заставить выделять деньги и закупать препараты, а это очень могло бы помочь.

— Почему богатые регионы не закупают сами?

— Мы уже несколько лет пытаемся ответить себе на вопрос почему и не можем. Может быть, потому что ВИЧ не считают приоритетом и выделяют средства на онкологию, диабет и прочее. Лекарство от ВИЧ финансируют по остаточному признаку, и ничего не остаётся. Может быть, видят, что в регионе не так много больных и на них хватит и федеральных препаратов. Хотелось бы, чтобы их заставили подходить к этому вопросу более сознательно, чтобы они покупали дорогие хорошие препараты.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— В Минздраве не подают сигнал, что будут сильно увеличивать бюджет в ближайшем будущем?

— Пока мы видим, что на 2021-й он увеличился и плюс снизились цены. Постепенно наращивается бюджет, а ещё отечественные дженерики помогают. А вот регионы никто заставить увеличить бюджет на эти закупки не может. Причём там ещё всё время обижаются, когда мы о них говорим. Сразу выходят статьи, что, мол, им всего хватает, они всё покупают.

— В докладе упоминается большая разница закупочных цен между регионами. Это большая проблема?

— Наверное, серьёзной проблемой это было, когда закупки делали децентрализовано. Сейчас это скорее частность, при этом закупки осуществляются в рамках закона — никто ничего не нарушает. Есть государственный реестр лекарственных средств, там указаны цены, выше которых никто не закупает. Они там ещё не все перерегистрированы на рыночные и поэтому достаточно высокие, от чего такой разрыв. То есть, например, есть лекарство «Абакавир» и есть оно же от различных фармакологических компаний с разным названием по разным ценам. Удивление вызывает то, почему регионы сами не стремятся сэкономить при закупках. Это же их деньги, их учреждений. Почему не сэкономить и не закупать дешевле?

— Может быть, на этом продукте легко делать откаты?

— Вот не скажу точно. Я же вижу это всё только с точки зрения документации. Мы иногда видим, что в каких-то отдалённых регионах препараты покупаются за хорошие цены, а где-то рядом с Москвой заоблачные цены.