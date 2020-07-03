Эксперт-религиовед предрёк крах движения схиигумена Сергия

https://static.news.ru/photo/ff45d518-bd23-11ea-b985-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Религиовед, директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) Роман Силантьев оценил последствие решения церковного суда Екатеринбургской епархии лишить сана схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).

По его мнению, после приговора движение в поддержку опального клирика пойдёт на спад.

Мне кажется, будет сценарий, как с пензенскими сидельцами, которые под землю зарылись на несколько месяцев. Никто их не штурмовал, не вытаскивал. В какой-то момент им самим надоело, они оттуда вылезли, и их лидера отправили на принудительное лечение. Так, может быть, произойдёт и здесь, — предположил он.

При этом эксперт отметил, что он не психиатр, однако «признаки помешательства» в данном случае заметны.

Силантьев пояснил, что без сана такие люди как Сергий представляют для своих адептов гораздо меньше интереса. В пример он привёл епископа Диомида и бывшего протоирея Владимира Головина, которые резко потеряли сторонников после лишения сана.

Это довольно действенный инструмент, — подчеркнул он.

Религиовед допустил, что «секта не вырастит на этой почве» и у схиигумена останется лишь небольшое количество последователей, передаёт «Ридус».

Как писал NEWS.ru, ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что решение о лишении сана схиигумена Сергия стало выверенным и канонически взвешенным. По его словам, после утверждения вердикта суда патриархом Московским и всея Руси Кирилла клирик перестанет быть священником.

В свою очередь зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе уточнил, что принятое решение не означает отлучение схиигумена от церкви.

Схиигумена, называвшего ситуацию с коронавирусом «псевдопандемией», 3 июля лишили священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов. Соответствующее решение принял суд Екатеринбургской епархии.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».